Превышение содержания хлоридов обнаружено на месте слива воды из бассейна гостиницы в озеро Алаколь

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" провел лабораторный анализ проб воды, взятой из озера Алаколь сразу после публикации скандального видео, снятого туристами , передает Kazakhstan Today.

Напомним, туристы сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь. Видео, на котором из подведенной к водоему трубы сливается мутная жидкость, опубликовал пользователь Facebook Бауржан Омаров.





По факту слива 1 августа 2019 года в озеро Алаколь мутной воды из трубы бассейна гостиницы "Коктем гранд" сотрудники филиал РГП "Казгидромет" по Алматинской области оперативно выехали на Алаколь и провели внеплановый отбор пробы воды на 5 точках озера: 5 метров от места сливного канала (трубы); зона отдыха, на побережье над трубой; 20 метров напротив сливного канала; 500 метров вправо от сливного канала; 500 метров слева от сливного канала", - сообщает "Казгидромет".

Отмечается, что лабораторный анализ проводился по 45 физико-химическим показателям качества воды, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы.

Для оперативного предоставления информации филиал проводил анализ отбора проб в выходные дни. По полученным 3-4 августа результатам, в пробах воды зафиксированы повышенные концентрации по хлоридам (в 3,8 раза), магнию (в 3,3 раза), минерализации (в 3,2 раза) и фторидам (в 3,6 раза)", - сообщили в пресс-службе.

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