Слив воды в Алаколь остановлен

Талдыкорган. 1 августа. Kazakhstan Today - В акимате Алматинской области сообщили о проведении проверки по факту распространенного в Интернете видео , на котором в озеро Алаколь сливается грязная вода, передает корреспондент агентства.

Специально созданная комиссия провела проверку, в ходе которой установлено, что технический сброс был осуществлен из бассейна гостиничного комплекса "Коктем Гранд" . В настоящее время слив воды из трубы прекращен, берег озера чист. Специалисты районного управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг берут лабораторные пробы.

Также в акимате отметили, что, несмотря на то, что в озеро сливалась не канализационная вода, виновников все равно привлекут к ответственности.

Владельца гостиничного комплекса "Коктем Гранд", расположенного на побережье озера Алаколь, привлекут к административной ответственности за грубое нарушение санитарных норм", - заверили в акимате.

Напомним, видео опубликовал на своей странице пользователь Facebook Бауржан Омаров. На видео установленная на берегу труба сливает в озеро, предположительно, канализационную воду.

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