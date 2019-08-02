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Слив воды в Алаколь остановлен

01.08.2019, 17:59 9775
Слив воды в Алаколь остановлен
Талдыкорган. 1 августа. Kazakhstan Today - В акимате Алматинской области сообщили о проведении проверки по факту распространенного в Интернете видео, на котором в озеро Алаколь сливается грязная вода, передает корреспондент агентства.
 
Специально созданная комиссия провела проверку, в ходе которой установлено, что технический сброс был осуществлен из бассейна гостиничного комплекса "Коктем Гранд". В настоящее время слив воды из трубы прекращен, берег озера чист. Специалисты районного управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг берут лабораторные пробы.
 
Также в акимате отметили, что, несмотря на то, что в озеро сливалась не канализационная вода, виновников все равно привлекут к ответственности.
 

Владельца гостиничного комплекса "Коктем Гранд", расположенного на побережье озера Алаколь, привлекут к административной ответственности за грубое нарушение санитарных норм", - заверили в акимате.

 
Напомним, видео опубликовал на своей странице пользователь Facebook Бауржан Омаров. На видео установленная на берегу труба сливает в озеро, предположительно, канализационную воду.
 
Напомним, ранее отдыхающие сняли на видео выброс грязной воды в озеро Алаколь. Озеро Алаколь (Алматинская область) входит в десятку лучших туристических направлений страны и, наряду с горным кластером региона, имеет потенциал приема 2,5 млн туристов в год. Ожидается, что в этом году южный берег озера посетят 1,3 млн туристов
 

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