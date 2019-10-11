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Сбежавший из психдиспансера подозреваемый в изнасиловании задержан

10.10.2019, 09:29 6751
Сбежавший из психдиспансера подозреваемый в изнасиловании задержан
Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Сбежавший из психдиспансера подозреваемый в изнасиловании задержан, передает Kazakhstan Today.
 
"В 22.40 полицейскими департамента полиции Нур-Султана при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан следственно-арестованный, совершивший побег 9 октября, около 12.22, с территории Медицинского центра психических проблем здоровья, расположенного по улице Жансугурова. Задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится проверка", - говорится в сообщении. 
 
Как сообщалось ранее, с территории психоневрологического диспансера совершил побег следственно-арестованный по статье 120 УК РК (Изнасилование). В диспансере он проходил экспертизу. На задержание следственно-арестованного был ориентирован личный состав департамента полиции. 


 

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