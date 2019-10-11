Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Сбежавший из психдиспансера подозреваемый в изнасиловании задержан, передает Kazakhstan Today.

"В 22.40 полицейскими департамента полиции Нур-Султана при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан следственно-арестованный, совершивший побег 9 октября, около 12.22, с территории Медицинского центра психических проблем здоровья, расположенного по улице Жансугурова. Задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится проверка", - говорится в сообщении.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства