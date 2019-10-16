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Политолог Сыроежкин лишен казахстанского гражданства

15.10.2019, 10:33 11449
Политолог Сыроежкин лишен казахстанского гражданства
Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Политолог Константин Сыроежкин лишен казахстанского гражданства, сообщили в Алматинском городском суде, передает Kazakhstan Today.
 
 

7 октября 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы гражданин Республики Казахстан Сыроежкин Константин Львович, 1956 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РК (Государственная измена) и осужден к 10 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности. 

 

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