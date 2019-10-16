Некоторым казахстанцам разрешили прикрепляться к поликлиникам на основе бумажного заявления

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Некоторым категориям казахстанцев разрешили прикрепляться к поликлиникам на основе бумажного заявления, передает Kazakhstan Today.

Для решения возникших проблем по получению государственной услуги "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" по распоряжению Министерства здравоохранения прикрепление некоторым категориям граждан разрешено в бумажном формате, сообщили в департаменте по связям с общественностью НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Согласно поручению вице-министра здравоохранения РК, всем медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, необходимо с 1 октября 2019 года до внесения изменений в нормативно-правовые акты осуществлять прикрепление в бумажном формате для следующих лиц: пенсионеров, инвалидов, опекунов, назначенных по закону инвалиду с детства (физические лица данной категории могут быть и совершеннолетними), а также опекунов или попечителей, патронатных воспитателей и других заменяющих их лиц, осуществляющих в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка (законные представители), осужденных, отбывающих срок в колониях, студентов, военнослужащих срочной службы, детей, родившихся в иностранных государствах, домов малютки, сирот, престарелых, оформляющих прикрепление по доверенности", - говорится в сообщении профильного ведомства.

Напомним, с 1 января 2020 года медицинские услуги будут предоставляться в рамках двух пакетов - гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

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