Прогноз о ценах на проезд в столичных автобусах озвучили в "Астана LRT"

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Прогноз о ценах на проезд в столичных автобусах озвучил председатель ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов, передает Kazakhstan Today.

Пока о повышении тарифов мы не говорим. Мы получили данные за год и вынесли их с расчетами и аналитикой на соответствующую тарифную комиссию. После этого вопросы будут обсуждаться на общественном совете и в маслихате, и после этого мы поймем, каким будет расчетный тариф. О смене установленного тарифа, то есть выше 90 тенге, мы пока не говорим. Уверен, что до конца года тариф, установленный на уровне 90 тенге, подниматься не будет. Мы сейчас говорим о возможностях субсидирования и нехватке денег, которые должны получать автопарки. Наш расчет - 15,7 миллиарда тенге в год для автопарков", - цитирует Игенбердинова Kazpravda.kz .

По его словам, в следующем году состоится обсуждение бюджета.

После этого либо мы будем вводить какие-то новые тарифные планы, удобные для горожан, либо бюджет пересмотрит свои статьи. Потому что все маршруты определены как социально значимые, а это тоже социальная сторона. Более чем полгорода передвигается посредством общественного транспорта, поэтому сейчас вызывать волну недовольства нет смысла. Думаю, совместно с акиматом мы найдем приемлемые и разумные решения", - отметил глава "Астана LRT".

Он добавил, что с введением дифференцированного тарифа доходы перевозчиков выросли примерно на 40%.

Расходы возросли также за счет увеличения штата и заработной платы. Начали покупать запчасти, приводить подвижной состав в порядок, соответственно, велась подготовка к лету и зиме. Летом подготовка кондиционеров, планового ремонта, подготовка к зимнему периоду. И эта разница между доходами и расходами должна покрываться за счет бюджета. Если же бюджет не готов к такому - тогда надо говорить о повышении тарифов на проезд, как о втором варианте", - заключил спикер.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства