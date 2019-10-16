Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Суд определит наказание жителю Алматы, побившему своего сына мухобойкой, передает Kazakhstan Today.

О данном факте полицейским Алатауского района города стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. На одной из страничек было опубликовано видео, на котором мужчина один раз ударил мальчика мухобойкой, а затем потянулся за арматурой, но ударов ею не наносил, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Сотрудники местной полицейской службы сразу же приступили к проведению проверочных мероприятий. Установлено, что событие имело место в микрорайоне Рахат. Мужчину с видео установили сразу. Им оказался 38-летний местный житель, который не стал отрицать данный факт и уточнил, что таким образом воспитывал своего родного сына, 2008 года рождения. Семья - полная, благополучная. Мальчик по месту учебы характеризуется положительно", - отметил начальник управления полиции Алатауского района подполковник полиции Берик Абильбеков.

По его словам, "по факту нанесения побоев участковым инспектором собран административный материал, который сегодня, согласно юрисдикции, для принятия решения будет передан на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд города Алматы".

Напомним, в конце сентября в Алматы 34-летний мужчина жестоко избил своего 2-летнего пасынка. Мальчик был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, ему провели экстренную операцию на головном мозге по удалению гематомы, после чего он находился в коме. Позже ребенок скончался

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