Алматы. 3 октября. Kazakhstan Today - В Алматы скончался двухлетний ребенок, избитый отчимом, передает Kazakhstan Today.

По информации управления здравоохранения города, малыш скончался сегодня в 8 утра от травм, несовместимых с жизнью.

В свою очередь, в пресс-службе департамента полиции Алматы подтвердили смерть ребенка. В полиции также отметили, что подозреваемый сразу же был задержан и арестован. Он дал признательные показания.





В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на статью 99 УК РК (Убийство) и передано для проведения досудебного расследования в Следственное управление ДП. Это жестокое преступление имело место 23 сентября. Сообщение в полицию поступило около 16.00. Подозреваемый был задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в пресс-службе.





По подозрению в жестоком избиении ребенка задержан 34-летний отчим. По его словам, избиением он пытался успокоить малыша. Позже выяснилось, что это не первый случай, когда отчим поднял руку на пасынка.

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