Стали известны подробности избиения двухлетнего мальчика в Алматы

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - До семи лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Алматы за избиение двухлетнего сына сожительницы, передает Kazakhstan Today.

23 сентября, около 16.00, в дежурную часть управления полиции Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном состоянии был доставлен мальчик 2017 года рождения. Малышу была проведена экстренная операция на головном мозге по удалению гематомы . Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, в коме ", - напомнили в пресс-службе МВД РК.

В жестоком избиении ребенка заподозрен 34-летний мужчина - отчим мальчика. По его словам, избиением он пытался успокоить малыша. Сейчас мужчина задержан, а родные мальчика намерены добиться самого сурового наказания. Также выяснилось, что это не первый случай, когда отчим поднял руку на пасынка.

Сестра позвонила и сказала, что племянник в реанимации… Мы не собираемся его прощать. Три месяца назад он тоже ребенка избил. Я хотел разобраться, но сестра сказала, чтобы я не лез", - сказал дядя пострадавшего Нуржан Тенизбаев.

Родные говорят, что накануне мать отправилась на работу. С детьми оставила своего сожителя. Что произошло между 34-летним взрослым и малолетним ребенком, неясно. Предполагается, что причиной конфликта мог стать сотовый телефон. Малыш хотел поиграть, а когда получил отказ, стал плакать. Это и вывело мужчину из себя.

По словам родных, конфликт между взрослым и ребенком начался в доме. После отчим вытащил пасынка на улицу. Мужчина протащил мальчика больше 300 метров. Издевательства закончились лишь после того, как малыш потерял сознание. Отчим привез ребенка в больницу. Медикам сказал, что мальчик упал. Врачи не поверили и сообщили в полицию. Прогнозы врачей неутешительны .

Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.

"За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до семи лет колонии. К слову, он уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. У него две судимости: за кражу и грабеж", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

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