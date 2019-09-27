Система Orphus

Стали известны подробности избиения двухлетнего мальчика в Алматы

26.09.2019, 17:11 4969
Стали известны подробности избиения двухлетнего мальчика в Алматы
Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - До семи лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Алматы за избиение двухлетнего сына сожительницы, передает Kazakhstan Today.
 

23 сентября, около 16.00, в дежурную часть управления полиции Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном состоянии был доставлен мальчик 2017 года рождения. Малышу была проведена экстренная операция на головном мозге по удалению гематомыСейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, в коме", - напомнили в пресс-службе МВД РК.

 
В жестоком избиении ребенка заподозрен 34-летний мужчина - отчим мальчика. По его словам, избиением он пытался успокоить малыша. Сейчас мужчина задержан, а родные мальчика намерены добиться самого сурового наказания. Также выяснилось, что это не первый случай, когда отчим поднял руку на пасынка.
 

Сестра позвонила и сказала, что племянник в реанимации… Мы не собираемся его прощать. Три месяца назад он тоже ребенка избил. Я хотел разобраться, но сестра сказала, чтобы я не лез", - сказал дядя пострадавшего Нуржан Тенизбаев.

 
Родные говорят, что накануне мать отправилась на работу. С детьми оставила своего сожителя. Что произошло между 34-летним взрослым и малолетним ребенком, неясно. Предполагается, что причиной конфликта мог стать сотовый телефон. Малыш хотел поиграть, а когда получил отказ, стал плакать. Это и вывело мужчину из себя.
 
По словам родных, конфликт между взрослым и ребенком начался в доме. После отчим вытащил пасынка на улицу. Мужчина протащил мальчика больше 300 метров. Издевательства закончились лишь после того, как малыш потерял сознание. Отчим привез ребенка в больницу. Медикам сказал, что мальчик упал. Врачи не поверили и сообщили в полицию. Прогнозы врачей неутешительны.
 
Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.
 
"За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до семи лет колонии. К слову, он уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. У него две судимости: за кражу и грабеж", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая