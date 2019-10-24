Крупнейший лоукостер Азии намерен открыть прямые рейсы из Малайзии в Казахстан

Куала-Лумпур. 23 октября. Kazakhstan Today - Крупнейший лоукостер Азии намерен открыть прямые авиарейсы в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Куала-Лумпуре (Малайзия) казахстанская делегация в составе представителей Комитета гражданской авиации МИИР РК, посольства РК в Малайзии, аэропортов городов Нур-Султана, Алматы и Караганды провела переговоры с совладельцем и основателем группы компаний Air Asia Датуком Камарудином бин Мерануном и исполнительным директором авиакомпании Air Asia Беньямином Исмаилом, сообщила пресс-служба КГА.

На переговорах стороны обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией. В целях развития Международного финансового центра "Астана" и туристического потенциала страны малазийской стороне была предложена возможность выполнения полетов через Казахстан в крупнейшие мировые финансовые центры с 5-й степенью свободы воздуха в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Караганды и других. Представители отечественных аэропортов предложили различные механизмы по стимулированию открытия регулярных полетов.

В свою очередь, Датук Камарудин бин Меранун выразил заинтересованность в открытии прямых рейсов в Алматы с пятой степенью свободы воздуха в города Европы Рим, Милан, Ниццу и Нью-Йорк (США).

Также проведена встреча со статc-секретарем - главой департамента гражданской авиации Министерства транспорта Малайзии Мохамадом Радзуаном Мазланом. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения воздушного сообщения малазийскими авиакомпаниями, в том числе Air Asia. Со стороны авиационных властей Малайзии выражена полная поддержка инициативы Казахстана по открытию новых рейсов между двумя странами.

В КГА уточнили, что Air Asia является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Азии и 13-й в мире. Осуществляет полеты по 152 направлениям в 22 странах мира. Парк воздушных судов состоит из 265 воздушных судов. Главным транзитным хабом авиаперевозчика является международный аэропорт Куала-Лумпура. По итогам 2018 года авиакомпанией было перевезено 44,3 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.

В ведомстве также напомнили, что в Казахстане режим "открытое небо" распространяется на аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Караганды, Шымкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея.

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