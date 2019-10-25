После пищевых отравлений в детском саду и университете в Нур-Султане проведены проверки

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал итоги проверок по фактам пищевых отравлений среди воспитанников детского сада и студентов, а также наиболее часто допускаемые нарушения МСБ, передает Kazakhstan Today.

" Студенты Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина слегли в октябре в инфекционную больницу после употребления шоколадного пирожного и плова из мяса говядины в буфете, арендуемым ИП "Тогизбаева Е.Ш.". Проверка выявила следующие нарушения: отсутствовали необходимые условия для изготовления кондитерских изделий, не предусмотрен бактерицидный облучатель, разделочный инвентарь не промаркирован, использовались продукты без документов о качестве и безопасности и другие", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На ИП "Тогизбаева Е.Ш." составлен протокол по части 1 статьи 425 КоАП, предусматривающий штраф 230 МРП, выдано предписание об устранения нарушений.

В частном детском саду ТОО "Happy Minds", где в сентябре получили отравления 8 детей, были выявлены следующие основные нарушения: на пищевые продукты отсутствуют документы об их качестве и безопасности, не соблюдается товарное соседство при хранении продуктов; не ведутся журналы по бракеражу, органолептической оценки качества блюд и результатов осмотра работников пищеблока; не имеется санитарно-эпидемиологическое заключение; отсутствует помещения для стирки белья, не обеспечена еженедельная смена и стирка постельного белья.

По факту пищевого отравления возбуждено досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса. За отсутствие разрешительного документа Судом был наложен штраф на ТОО "Happy Minds".

Данный детский сад по собственной инициативе приостановил свою деятельность до получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2019 года проведена 1001 проверка, в том числе по особому порядку 505 и по обращениям 496. За нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов наложено штрафов на сумму 81,5 млн тенге, при этом взыскано 71,6 млн тенге. Направлено 60 материалов в судебные органы. С реализации изъято 38,1 тонны небезопасной продукции на сумму 18,1 млн тенге.

Основными нарушениями, которые допускаются субъектами МСБ являются - осуществление деятельности без санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствие уведомления о начале (прекращении) деятельности, несоблюдение поточности при производстве или изготовлении продукции, не прохождение персоналом медицинского осмотра, реализация пищевой продукции без документов об их безопасности и с истекшим сроком годности, а также без соблюдения требований по маркировке.

Горожане также жалуются на объекты МСБ, которые расположены на первых этажах жилых домов, так как субъекты МСБ (торговля, общепит и др.). не выполняют требования по звуко- и шумоизоляции, а также по обустройству изолированной (отдельной) системы вентиляции от общедомовой.

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