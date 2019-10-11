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Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане студенты отравились в столовой университета, передает Kazakhstan Today.

По информации руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Садвакаса Байгабулова, студенты доставлены в инфекционную больницу с острой бактериальной кишечной инфекцией 7 октября текущего года. В связи с отравлением, предприниматель по собственной инициативе приостановил работу объекта общественного питания на санитарный день, пишет Kazparvda.kz

Второй год студенты Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина в результате пищевого отравления оказываются на больничной койке в инфекционной больнице. Следует отметить, что услуги в сфере общественного питания оказываются субъектом МСБ в этом университете. По факту пищевого отравления среди студентов проводится эпидемиологическое расследование на объектах общественного питания субъекта МСБ", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что по результатам проверки будет установлена причина отравления, и дана оценка по соблюдению субъектом МСБ санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении, транспортировке и реализации пищевой продукции.

В сентябре 2018 года 16 студентов этого университета были доставлены в городскую инфекционную больницу в результате пищевого отравления после посещения столовой субъекта МСБ, который оказывал услуги по питанию. В 2018 году по результатам выявленных многочисленных нарушений санитарных правил в столовой университета, на предпринимателя был наложен штраф в размере 95 МРП.

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