Учитель и 20 учеников отравились в школьной столовой в Актобе

Актобе. 22 апреля. Kazakhstan Today - Острую кишечную инфекцию обнаружили у 20 учащихся и учителя английского языка школы №9 в Актобе, передает Kazakhstan Today.

Вечером 19 апреля все заболевшие обратились в инфекционную больницу с недомоганием, болями в животе и рвотой. У всех острая кишечная инфекция. Заболели 20 учащихся начальных классов и учитель английского языка начальных классов. Двое детей остаются в инфекционной больнице, остальные находятся на амбулаторном лечении, сообщает портал " Мой город ".

По его информации, все заболевшие употребляли пищу в школьной столовой. ГорСЭС сразу же проверила столовую школы №9. Выяснилось, что предприниматель, арендовавший ее, работал с 3 апреля, заключения СЭС у него не было. Документов на соответствие качества на рыбный фарш и мясо курицы у него не было. В данный момент столовая не работает.

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