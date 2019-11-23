Фотоловушки засняли лисенка на территории Устюртского природного заповедника

"На территории Устюртского государственного природного заповедника на фотоловушку засняли маленького лисенка. Наши дикие звери начали активно позировать перед камерой. Вот такие шикарные селфи получаем", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет на странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, в Чарынском нацпарке фотоловушки засняли туркестанскую рысь.
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