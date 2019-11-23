Фотоловушки засняли лисенка на территории Устюртского природного заповедника

Актау. 22 ноября. Kazakhstan Today - Фотоловушки засняли лисенка на территории Устюртского государственного природного заповедника, передает Kazakhstan Today.

"На территории Устюртского государственного природного заповедника на фотоловушку засняли маленького лисенка. Наши дикие звери начали активно позировать перед камерой. Вот такие шикарные селфи получаем", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет на странице в Facebook.

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