Казахстанским водителям не нужно сдавать экзамен при потере водительского удостоверения

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Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, в связи с внесением последних изменений и дополнений в действующее законодательство, регламентирующее регистрацию, перерегистрацию и снятие с государственного регистрационного учета транспортных средств, а также выдачи и замены водительских удостоверений, гражданам создан ряд благоприятных условий.
По заявлению владельца до шести месяцев увеличен срок хранения бывших в употреблении государственных регистрационных номерных знаков соответствующего требованиям национального стандарта. Также при утрате водительского удостоверения выдается новое водительское удостоверение с отметкой "Взамен утерянного" без сдачи экзаменов", - отметили в полиции.
Кроме того, по информации ведомства, из регистрационного оборота исключено так называемое "временное водительское удостоверение", ранее выдаваемое при утрате действующего водительского удостоверения.
Ранее сообщалось, что МВД с 2020 года вводит новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.
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