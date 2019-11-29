Готово заключение по факту отравления семьи в Шымкенте

Шымкент. 28 ноября. Kazakhstan Today - Готово заключение по факту отравления целой семьи в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

"Первым свою ответственность должен понести фельдшер бригады скорой неотложной помощи, он должен был сказать: ваше состояние очень тяжелое, расписка может привести к тяжелым последствиям. Должен был забрать. Там написано, что в момент приезда скорой дети спали, не важно спят или бодрствуют, он обязан всех был забрать. Причина - неполноценное обследование семьи пострадавших", - сообщил Абдиманап Толебаев, руководитель департамента по контролю за качеством безопасности товаров и услуг города Шымкента.

Напомним, 5 ноября в Шымкенте отравилась целая семья. К сожалению, двое малолетних детей – 10 месячный мальчик и его четырехлетний брат - умерли. Были проверены 30 видов продуктов, обнаруженных в квартире. Специалисты общественного здоровья пришли к выводу, что продукты не стали причиной отравления.

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