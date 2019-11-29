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Осужденного политолога Сыроежкина не будут лишать казахстанского гражданства

28.11.2019, 20:04 5968
Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Осужденного политолога Константина Сыроежкина не будут лишать казахстанского гражданства, передает Kazakhstan Today.
 
"Отменены дополнительные наказания в виде лишения гражданства РК, принудительного выдворения за пределы РК, а также запрет на въезд в страну", - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда. 
 
Как сообщалось ранее, в мае СМИ сообщили о задержании политолога, ведущего специалиста китайского направления Константина Сыроежкина. Позднее в КНБ подтвердили арест ученого, который произошел еще в январе 2019 года. В октябре политолог Константин Сыроежкин был осужден на 10 лет за госизмену
 
Позже сообщалось о том, что Сыроежкин лишен казахстанского гражданства
 

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