Осужденного политолога Сыроежкина не будут лишать казахстанского гражданства

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Осужденного политолога Константина Сыроежкина не будут лишать казахстанского гражданства, передает Kazakhstan Today.

"Отменены дополнительные наказания в виде лишения гражданства РК, принудительного выдворения за пределы РК, а также запрет на въезд в страну", - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Как сообщалось ранее, в мае СМИ сообщили о задержании политолога, ведущего специалиста китайского направления Константина Сыроежкина. Позднее в КНБ подтвердили арест ученого, который произошел еще в январе 2019 года. В октябре политолог Константин Сыроежкин был осужден на 10 лет за госизмену

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