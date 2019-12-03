В Алматы состоится показ фильма "Марьям", покорившего международные фестивали

Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы пройдет долгожданная премьера фильма "Марьям" режиссера Шарипы Уразбаевой и продюсера Анны Качко, показанного на многочисленных международных кинофестивалях, передает Kazakhstan Today.

Марьям" станет фильмом открытия VIII Международного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов "Бастау", а также войдет в основной конкурс киносмотра. "Кино нового поколения" - так звучит слоган кинофестиваля, который пройдет в Алматы с 3 по 7 декабря, сообщили в пресс-службе Государственного центра поддержки национального кино.

Как отметили в Госцентре, режиссер Шарипа Уразбаева ярко заявила о себе: её дебютная картина "Марьям" была представлена в 2019 году сразу на трех мировых кинофестивалях класса А. Мировая премьера прошла в конкурсной программе кинофестиваля в Локарно (Щвейцария), Североамериканская премьера - в Торонто (Канада), а Азиатская премьера прошла в Пусане. Теперь в рамках международного кинофестиваля "Бастау" состоится казахстанская премьера фильма.

Казахстанский фильм "Марьям" уже завоевал сердца зрителей и критиков по всему миру. Одна из французских рецензий отмечает: "Марьям" - это очень честное, искреннее кино, где история из реальной жизни рассказана на полутонах, но при этом очень целостно". Особо отмечена работа режиссера и исполнительницы главной роли: "Сила режиссуры Шарипы Уразбаевой в глубинной подаче женского характера и его изменений в течение картины. Магия этого фильма в простых, но неожиданных моментах, в нюансах, во взглядах главной героини".

Актриса Меруерт Сабуссинова является прототипом главного персонажа. В фильме рассказана ее личная жизненная история, и после кастинга актрис режиссер приняла решение пригласить саму Меруерт исполнить главную роль в фильме. Меруерт сразу согласилась, сказав, что ей есть, о чем поведать миру. Меруерт "прожила" свою роль настолько органично и впечатляюще, что это не оставило равнодушными зрителей за пределами Казахстана.

В Локарно происходило что-то невероятное. Перед премьерным показом "Марьям" зрители выстроились в большую очередь, и организаторам пришлось открыть второй зал параллельно, чтобы всех вместить. То же самое происходило и в Торонто, а потом в Пусане. А после фильма были длинные дискуссии - зрители очень тепло отзывались о картине, расспрашивали про Казахстан, о ситуации в жизни нашей главной героини сейчас. Просто подходили, чтобы пожать режиссеру и актрисе руку, пожелать ей и ее детям удачи. Я видела, что у многих были слезы. И, конечно, мы счастливы, что фильм "Марьям" смог вызвать столько эмоций у европейского и затем у американского и азиатского зрителя. Надеемся, что его также будут принимать зрители в Казахстане", - рассказала продюсер фильма Анна Качко.

Открытие кинофестиваля "Бастау" пройдет во вторник, 3 декабря, в 19.00, в концертном зале традиционного искусства "Алатау". Показ фильма "Марьям" в рамках программы кинофестиваля пройдет в пятницу, 6 декабря, в 19.00, в кинотеатре Bekmambetov Cinema (ТРЦ Globus, 3-й зал). Вход свободный.

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