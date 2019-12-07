И.о. директора департамента взыскания задолженности Фонда проблемных кредитов подозревается в хищении в особо крупном размере

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении и.о. директора департамента взыскания задолженности АО "Фонд проблемных кредитов" Министерства финансов РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Он подозревается в хищении чужого имущества, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в сумме 20 млн тенге, путем обмана и злоупотребления доверия учредителя и руководителя ТОО при приобретении залогового имущества в виде элеватора, расположенного в Актюбинской области", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет вынесено судом", - отметили в ведомстве.

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