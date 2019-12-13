Уровень церемонии вручения премии журналистов "Самгау" восхитил жетысусцев

Талдыкорган. 12 декабря. Kazakhstan Today - В рамках реализации программы Елбасы "Рухани жангыру" в Драматическом театре имени Бикен Римовой города Талдыкоргана состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии акима Алматинской области среди журналистов "Самгау". В гонке за победу приняли участие журналисты республиканских, областных, районных, городских средств массовой информации, передает корреспондент агентства.

Конкурс организован управлением внутренней политики Алматинской области с целью освещения развития социально-экономических показателей региона, продвижения и развития качественных средств массовых информаций, а также популяризации прогрессивных видов new-media.

Приветствовал и поздравил гостей торжественного события глава региона Амандык Баталов.





Дорогие журналисты, вы проделываете большую работу. Благодаря вашим материалам, репортажам, сюжетам в области решается много проблем, а также люди узнают о том, как живут жетысусцы. Вы - мост, связывающий нас и народ. Вы всегда в гуще событий. Хочу поблагодарить вас за ваш труд, вносимый в развитие региона. Желаю, чтобы конкурс поднялся на мировой уровень. Также поздравляю всех присутствующих с наступающим Днем независимости и желаю мира и добра каждому дому", - подчеркнул аким.

Специально приглашенные ведущие вечера - блогер, журналист Бейбит Алибеков и телеведущая Ирина Тен - объявили начало торжественного вручения наград победителям.

В номинации "За вклад в развитие областной журналистики (журналист-ветеран)" был награждён журналист Тлеукабыл Мынжасар.

В номинации "Лучшее сетевое издание" победы удостоилась сетевое издание газеты "Огни Алатау". В номинации "Лучший видеоблог об Алматинской области или лучший блогер" победила администратор "angry taldyk" Сандугаш Дуйсенова.

За "Лучший видеоклип" премия вручена режиссеру телеканала "Жетысу" Шалкару Хусаинову, за "Лучший дизайн печатного издания" - дизайнеру газеты "Талдыкорган" Айжан Садуакасовой. "Лучшим корреспондентом районного, городского печатного издания" признана корреспондент газеты "Жетісу шугыласы" Зейнегуль Жумабекова.

За "Лучший республиканский (международный) информационный материал об Алматинской области отмечен собственный корреспондент агентства "Хабар" Адильхан Сахариев.

Лучшим фотокорреспондентом" стал Женис Ыскабай, "Лучшим оператором" - оператор телеканала "Жетысу" Айдос Калиев, "Лучшим тележурналистом" (информационный сюжет) - редактор телеканала "Жетысу" Мадина Айткаликызы, "Лучшим журналистом" (информационная статья) - заместитель главного редактора газеты "Жетысу" Жуматай Амреев.

Вручение премий прокомментировала главный редактор сетевого издания Кarasayinfo Атлана Исаева. "Наше сетевое издание "Кarasayinfo" существует третий год. Нынешнее участие стало для нас победным… Мы вошли в тройку победителей в номинации "Лучшее сетевое издание". Это колоссальный опыт, и мы будем стремиться расти дальше. Хочу выразить слова благодарности акиму Алматинской области Амандыку Габбасовичу за организацию уже традиционной премии журналистов "Самгау". Думаю, конкурс станет мотивацией для молодых журналистов увлеченно работать и заниматься саморазвитием", - сказала она.

Отметим, конкурсные работы были оценены авторитетными журналистами и независимыми СМИ. Всего организаторами было принято около 150 работ в 11 номинациях.

К слову, после официальной части журналистов ожидал прекрасный концерт, наполненный нотами классической и современной музыки. Струнный квартет KAZAKH QUARTET, завоевавший в Италии Гран-при на международном конкурсе Rovere d'Oro, задал высоту выступлений. Продолжил вечер талантливый оперный певец, солист театра "Астана Опера" Нарул Тойканов. А песни в стиле acapella, pop, q-pop, r'n'b, folk, classic, bit boxing исполнила единственная в мире поп-группа, участники которой обладают всеми музыкальными голосами - VOX ACAPELLA.

В завершении церемонии свои хиты исполнила Певица года 2018, по версии Евразийской музыкальной премии EMA, Луина.

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