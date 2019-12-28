Полиция Жамбылской области опровергла информацию о сбежавшем из Алматы педофиле

Тараз. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Жамбылской области через социальные сети распространяется недостоверная информация о педофиле, якобы сбежавшем из Алматы, передает Kazakhstan Today.
Информация, распространенная в мессенджере WhatsApp: "Педофил, сбежавший из города Алматы, находится в городе Каратау, будьте внимательны к своим детям", не соответствует действительности. Призываем жителей региона не распространять недостоверные сведения и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении департамента полиции Жамбылской области.
Напомним, в ноябре этого года в Таразе семиклассницу изнасиловали в школьном туалете. Ранее также сообщалось, что напавшего на 3-летнюю девочку педофила из Жамбылской области осудили на 20 лет.
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