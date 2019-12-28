Система Orphus

Полиция Жамбылской области опровергла информацию о сбежавшем из Алматы педофиле

27.12.2019, 16:27 7264
Тараз. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Жамбылской области через социальные сети распространяется недостоверная информация о педофиле, якобы сбежавшем из Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Информация, распространенная в мессенджере WhatsApp: "Педофил, сбежавший из города Алматы, находится в городе Каратау, будьте внимательны к своим детям", не соответствует действительности. Призываем жителей региона не распространять недостоверные сведения и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении департамента полиции Жамбылской области.

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая