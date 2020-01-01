В Алматинской области рассмотрят законность всех строений близ аэропорта Алматы

Талдыкорган. 31 декабря. Kazakhstan Today - Власти Алматинской области рассмотрят законность всех строений близ Международного аэропорта Алматы. Известно, что сейчас в районных акиматах начались тотальные проверки, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Дом, в который три дня назад врезался самолёт , чиновники намерены снести. Но даже авиакатастрофа не пугает сельчан, многие из них съезжать отказываются.

Нурбек Рамазанов с семьёй живёт возле алматинского аэропорта больше пяти лет. За это время, говорит, уже привык к постоянному шуму и выхлопам. Поселиться здесь был вынужден. Денег хватило только на покупку этого небольшого дома.

С этим я сталкиваюсь впервые! Но самолёты вот тут рядом пролетают, конечно, есть страх, когда взлетают или приземляются. Шум стоит сильный, но думаю, всё обойдётся и ничего больше не будет. Немного за детей только страшно. Мы, перед тем как купить дом, проверяли, насколько всё законно, и вроде бы всё нормально с документами", - говорит житель поселка Гульдала Нурбек Рамазанов.

На месте трагедии по-прежнему продолжается сбор фрагментов рухнувшего самолёта. Позже власти намерены сравнять здесь всё с землёй. В том числе снесут и дом, в который врезался лайнер. А вот хозяин незаконной постройки надеется, что получит от чиновников компенсацию.

Мне (в акимате) сказали, что всё закончим и сделаем. Сказали, что всё выплатят. Мне главное, чтобы от дома дали деньги, только это нужно, другого не прошу. Я когда покупал участок, всё было законно, у нотариуса оформлено. В документах есть адрес, улица и акт с номером на землю. Не я один покупал участок, были и другие люди. В один год все брали", - отмечает Ришат Калибек.

В авиакомпании уверены, человеческих жертв удалось бы избежать. Но при одном условии: если бы территория близ аэропорта не была так хаотично застроена. Перевозчик заявляет, их самолёты прочные и надежные.

Самолёт проектируется для всяких непредвиденных ситуаций. Он может сесть и без шасси, он может сесть без двигателей. Но он не проектируется для того, чтобы остаться целым при столкновении с капитальным строением", - сказал руководитель авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов.

Как отмечает телеканал, и сотрудники аэропорта Алматы уверяют, за последние годы посёлок близ воздушной гавани значительно разросся. Под застройку ушли практически все пустые участки. Раньше этими землями пользовались исключительно крестьянские хозяйства. Теперь их активно осваивают новосёлы.

Видно, что всё это на глазах происходит. Уже скоро весна, и мы снова увидим новые фундаменты. Ну и дальше поэтапно идёт строительство самого дома, и этот вопрос всегда актуален. Любой гражданин должен понимать, где он хочет жить и с какими рисками связано. Радиус - 4 километра, Гульдала захватывается там вплоть до Кульджинки, они все там живут несогласованно. И очень многое построено не по правилам", - прокомментировал замначальника аэродромной службы АО "Международный аэропорт Алматы" Ерлан Досмагамбетов.

Власти Алматинской области теперь намерены проверить все строения близ аэропорта Алматы. Сейчас в районных акиматах изымается необходимая документация. Чиновники уверены, что большая часть земель была продана или переоформлена незаконно. К делу уже подключилась Генеральная прокуратура. Итоги проверки планируют сообщить в ближайшее время.

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