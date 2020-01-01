Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - Двое нигерийцев пытались въехать в Казахстан по поддельным визам, передает Kazakhstan Today.

31 декабря 2019 года, в 04.38, составом пограничного наряда в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев при оформлении международного рейса сообщением Стамбул - Нур-Султан были выявлены двое граждан Нигерии, 1991 и 1971 годов рождения. При проверке документов на право пересечения границы указанные граждане предъявили копии электронных виз Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Погранслужбы КНБ РК.

В ходе проверки по базе данных выданных электронных виз факт выдачи казахстанских виз именно этим гражданам Нигерии не подтвердился. За минимально короткое время было получено подтверждение от официального представителя МИД РК, который находится в здании Международного аэропорта, о том, что указанным двум гражданам Нигерии электронные визы не выдавались и что предъявленные визы являются поддельными.

В Погранслужбе отметили, что граждане Нигерии с поддельными визами на территорию Республики Казахстан не пропущены и ближайшим рейсом будут депортированы из страны.

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