Атырау. 16 января. Kazakhstan Today - В Атырау у канализационного коллектора обнаружили новорожденного ребёнка, передаёт Kazakhstan Today.

15 января, утром, в Атырау в микрорайоне Авангард-3 местная жительница обнаружила новорожденную девочку, завёрнутую в платок. Женщина услышала детский плач, доносящийся из будки канализационного коллектора. Подойдя ближе, она обнаружила совсем ещё маленькое дитя. Сразу же забрав ребенка себе в квартиру, она вызвала скорую помощь и полицию, пишет " Ак Жайык ".

В департаменте полиции подтвердили факт и сообщили, что "в данный момент ведется проверка". Новорожденная девочка помещена в областную детскую больницу. В данный момент её состояние стабильно-тяжелое.

Новорожденную доставила скорая помощь. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Полиция занимается поиском матери.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства