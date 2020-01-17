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В Атырау у канализационного коллектора обнаружили новорожденного ребёнка

16.01.2020, 11:03 10045
Атырау. 16 января. Kazakhstan Today - В Атырау у канализационного коллектора обнаружили новорожденного ребёнка, передаёт Kazakhstan Today.
 
15 января, утром, в Атырау в микрорайоне Авангард-3 местная жительница обнаружила новорожденную девочку, завёрнутую в платок. Женщина услышала детский плач, доносящийся из будки канализационного коллектора. Подойдя ближе, она обнаружила совсем ещё маленькое дитя. Сразу же забрав ребенка себе в квартиру, она вызвала скорую помощь и полицию, пишет "Ак Жайык". 
 
В департаменте полиции подтвердили факт и сообщили, что "в данный момент ведется проверка". Новорожденная девочка помещена в областную детскую больницу. В данный момент её состояние стабильно-тяжелое.
 

Новорожденную доставила скорая помощь. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. 

 
Полиция занимается поиском матери.
 
 

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