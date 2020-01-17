Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Задержанного в Гонконге казахстанского студента выпустили под залог, передает Kazakhstan Today.

15 января 2020 года в районном суде Гонконга состоялось третье слушание об освобождении под залог Абилькаира Нукпи. Интересы А. Нукпи представлял адвокат, предоставленный Баптистским университетом. Принимая во внимание доводы защиты, суд принял решение освободить А. Нукпи под залог", - сообщила пресс-служба МИД РК.

Согласно постановлению суда, казахстанец обязан проживать совместно с матерью в кампусе Баптистского университета до следующего слушания, назначенного на 26 февраля текущего года, и соблюдать установленный комендантский час.

Генеральное консульство РК в Гонконге оказывает полное содействие матери А. Нукпи путем участия в переговорах с адвокатами, судебных слушаниях, а также предоставления другой необходимой консульско-правовой помощи", - уточнили в ведомстве.

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