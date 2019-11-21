Гонконг. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Гонконге задержан студент из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"По информации полиции города Гонконга, предоставленной казахстанским дипломатам, 18 ноября в ходе столкновений с протестующими был задержан гражданин Казахстана - студент первого курса Баптистского университета Гонконга. Консул посетил нашего гражданина, состояние его здоровья стабильное, в зоне локтя правой руки небольшие ссадины, полученные при падении во время его задержания. Жалоб на содержание у него не имеется", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

По информации ведомства, сегодня прошли предварительные слушания по его делу.

В настоящее время нашим Генеральным консульством данное дело взято на особый контроль, и дипломаты будут следить за соблюдением прав нашего гражданина. Вместе с тем дипломатами осуществляется поиск адвоката по уголовным делам", - проинформировали в МИДе.

По данным ведомства, за последнее время в Гонконге были задержаны более 4 тысяч человек и в связи с массовыми арестами наблюдается нехватка адвокатов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства