МИД настоятельно рекомендует обучающимся в Гонконге студентам вернуться в Казахстан

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел РК настоятельно рекомендует казахстанским студентам, обучающимся в Гонконге, в целях безопасности вернуться на родину. С таким заявлением сегодня на брифинге выступил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

В связи с эскалацией протестов в Гонконге, в том числе обострением ситуации на территории университетов, а также в прилегающих к ним районах, ряд высших учебных заведений Гонконга, где в том числе обучаются казахстанские студенты, приняли решение об отмене занятий или перехода на дистанционное обучение (онлайн) до второго семестра (январь 2020). В этой связи, Министерство иностранных дел РК настоятельно рекомендует всем студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться в Казахстан", - сказал Смадияров.

Кроме того, МИД призывает граждан РК не посещать Гонконг без крайней необходимости до момента стабилизации ситуации с безопасностью в городе. Граждан РК, вынужденных находиться в Гонконге, просят принять все необходимые меры предосторожности.

В целях обеспечения безопасности наших граждан и своевременного возвращения на Родину, достигнута договоренность с авиакомпанией Air Astana о возможности изменения даты вылета на ранее приобретенные билеты без оплаты штрафа и разницы в цене . У большинства студентов уже имеются билеты на конец декабря, к началу каникул", - отметил представитель МИДа.

Он также проинформировал, что Генеральным консульством Казахстана совместно с Ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге были организованы сборы и перевозка наших студентов до аэропорта. На сегодняшний день, в Казахстан уже вернулось 118 студентов (14 ноября - 16 студентов, 15 ноября - 34 студентов, 18 ноября - 68 студентов). В ближайшие дни планируется вывести еще порядка 40 казахстанских студентов.

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