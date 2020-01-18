Бывший министр и ряд чиновников Минобороны попали под следствие

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Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Бывший министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков , уволенный из системы Вооруженных сил Казахстана, попал под следствие вместе со своими бывшими подчиненными, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты " Караван ", под следствием оказался целый ряд высокопоставленных военных чинов, включая старших офицеров Главного управления вооружения.

Скрупулезные разбирательства по поводу взрывов в Арыси и гибели военнослужащих при ликвидации последствий ЧП обнажили еще одну злободневную тему - сохранность жизни наших солдат и офицеров. В этой связи следователи заинтересовались, кто в Минобороны и Генеральном штабе настаивал на покупке как минимум 30 устаревших БТР российского производства. И кто конкретно из должностных лиц в военном ведомстве Казахстана лоббировал интересы ВПК северного соседа. По мнению военных ученых, это "перевооружение по старинке" может обернуться для людей в погонах новыми серьезными испытаниями, а для кого-то из нынешних солдат-срочников, сержантов-контрактников и младших офицеров уже в ближайшее время может обернуться трагедией", - пишет издание.

Автор статьи напоминает, что БТР-80 и все его предшественники разрабатывались советскими конструкторами в 50-х годах прошлого столетия под концепцию тотальной войны, когда планировалось применять химическое, бактериологическое и ядерное оружие. Конфигурация корпуса, вооружение и тесное десантное отделение БТР было подчинено двум стратегически важным задачам того времени: защите "живой силы" от оружия массового поражения (ОМП) и ведению крупномасштабных боевых действий.

Но сейчас другое время, и нашим уважаемым генералам пора бы уже согласиться с выводами ученых из Академии военных наук Казахстана. За последние 30 лет характер боевых действий, технический прогресс, сама стратегия и психология современной войны кардинально изменились. Если даже бывший главком Сухопутными войсками России генерал-полковник Александр Постников открыто критиковал эти концептуально устаревшие образцы вооружения и техники (БТР), которые по своим параметрам "уже давно не годятся для использования в современных гибридных войнах", то зачем Казахстану захламлять свои Вооруженные силы техникой прошлого века? По сути, это тот же старенький советский БТР-80, только с другим боевым модулем, чуть усиленным двигателем и немного переделанной ходовой частью. Места для экипажа не отличаются ни удобством, ни тем более защищенностью. Если механик-водитель будет ранен, то эвакуировать его будет очень и очень проблематично. А если, не дай бог, будет убит, то заменить его вообще никто не сможет. Тесно. Не меньше вопросов у специалистов вызывает качество обзора в том БТР советского образца. Он вообще "мертвый", особенно если механику-водителю смотреть назад. Десантный отсек примитивный, как и раньше. Энергопоглощающих кресел, которые давно уже являются практически неизменным атрибутом всех современных колесных боевых машин, нет. Защищенность слабая. Даже от воздействия взрывной волны, не говоря уже о современных ловушках, засадах и минной войне, когда даже сравнительно небольшой управляемый взрыв под днищем боевой машины может привести к неминуемой гибели всего экипажа и десанта", - пишет автор.

В Академии военных наук, возглавляемой Абаем Тасбулатовым, вышел подробный отчет о научно-исследовательской работе по применению бронированной колесной техники в современной войне.

Общая компоновка БТР не способствует эффективному применению личного состава в ходе внезапной встречи с противником или отражения удара из засады. Возможности бронированного корпуса, как показали лабораторные исследования, не позволяют защитить от попадания стальной пули калибра 7,62, а также подрыв под колесом или плоским днищем взрывного устройства, эквивалентного 8 килограммам тротила. Десант не имеет возможности быстро покинуть машину в случае необходимости, особенно в боевых условиях", - говорится в отчете.

По словам военных ученых, в настоящее время в зарубежном танкостроении наметилась четкая тенденция на повышение защищенности боевых машин.

Конструкторы безжалостно вычеркивают из списка любые второстепенные опции: тяжелое вооружение, авиатранспортабельность, положительная плавучесть - такие моменты чаще всего остаются без внимания. Главное - обеспечить надежную защиту боевой машины и личного состава в ней.

Потому, как считают ученые, необходимо в корне пересмотреть тактику и стратегию Вооруженных сил РК, в том числе требования к закупаемой технике и вооружениям.

То, что было хорошо в век ядерного противостояния гигантских армий, абсолютно не подходит нам в век террористической, засадной и городской войны. Боевые действия сегодня - это не наступающая цепью пехота на широком поле в сопровождении бэтээров, а сражения с хитрым противником, минирующим дороги, использующим дроны и другие высокотехнологические достижения современности. Почему же тогда из года в год мы по старинке покупаем морально устаревшие образцы военной техники и вооружений, когда при нашей огромной территории и малой численности населения необходимо сделать ставку на последние мировые разработки военной инженерной мысли", - говорится в статье.

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