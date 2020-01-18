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Бывший министр и ряд чиновников Минобороны попали под следствие

17.01.2020, 12:44 114022
Бывший министр и ряд чиновников Минобороны попали под следствие
Фото: https://neonomad.kz/
Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Бывший министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков, уволенный из системы Вооруженных сил Казахстана, попал под следствие вместе со своими бывшими подчиненными, передает Kazakhstan Today.
 
По информации газеты "Караван", под следствием оказался целый ряд высокопоставленных военных чинов, включая старших офицеров Главного управления вооружения.
 
 

Скрупулезные разбирательства по поводу взрывов в Арыси и гибели военнослужащих при ликвидации последствий ЧП обнажили еще одну злободневную тему - сохранность жизни наших солдат и офицеров. В этой связи следователи заинтересовались, кто в Минобороны и Генеральном штабе настаивал на покупке как минимум 30 устаревших БТР российского производства. И кто конкретно из должностных лиц в военном ведомстве Казахстана лоббировал интересы ВПК северного соседа. По мнению военных ученых, это "перевооружение по старинке" может обернуться для людей в погонах новыми серьезными испытаниями, а для кого-то из нынешних солдат-срочников, сержантов-контрактников и младших офицеров уже в ближайшее время может обернуться трагедией", - пишет издание.

 
Автор статьи напоминает, что БТР-80 и все его предшественники разрабатывались советскими конструкторами в 50-х годах прошлого столетия под концепцию тотальной войны, когда планировалось применять химическое, бактериологическое и ядерное оружие. Конфигурация корпуса, вооружение и тесное десантное отделение БТР было подчинено двум стратегически важным задачам того времени: защите "живой силы" от оружия массового поражения (ОМП) и ведению крупномасштабных боевых действий. 
 

Но сейчас другое время, и нашим уважаемым генералам пора бы уже согласиться с выводами ученых из Академии военных наук Казахстана. За последние 30 лет характер боевых действий, технический прогресс, сама стратегия и психология современной войны кардинально изменились. Если даже бывший главком Сухопутными войсками России генерал-полковник Александр Постников открыто критиковал эти концептуально устаревшие образцы вооружения и техники (БТР), которые по своим параметрам "уже давно не годятся для использования в современных гибридных войнах", то зачем Казахстану захламлять свои Вооруженные силы техникой прошлого века? По сути, это тот же старенький советский БТР-80, только с другим боевым модулем, чуть усиленным двигателем и немного переделанной ходовой частью. Места для экипажа не отличаются ни удобством, ни тем более защищенностью. Если механик-водитель будет ранен, то эвакуировать его будет очень и очень проблематично. А если, не дай бог, будет убит, то заменить его вообще никто не сможет. Тесно. Не меньше вопросов у специалистов вызывает качество обзора в том БТР советского образца. Он вообще "мертвый", особенно если механику-водителю смотреть назад. Десантный отсек примитивный, как и раньше. Энергопоглощающих кресел, которые давно уже являются практически неизменным атрибутом всех современных колесных боевых машин, нет. Защищенность слабая. Даже от воздействия взрывной волны, не говоря уже о современных ловушках, засадах и минной войне, когда даже сравнительно небольшой управляемый взрыв под днищем боевой машины может привести к неминуемой гибели всего экипажа и десанта", - пишет автор.

 
В Академии военных наук, возглавляемой Абаем Тасбулатовым, вышел подробный отчет о научно-исследовательской работе по применению бронированной колесной техники в современной войне.
 

Общая компоновка БТР не способствует эффективному применению личного состава в ходе внезапной встречи с противником или отражения удара из засады. Возможности бронированного корпуса, как показали лабораторные исследования, не позволяют защитить от попадания стальной пули калибра 7,62, а также подрыв под колесом или плоским днищем взрывного устройства, эквивалентного 8 килограммам тротила. Десант не имеет возможности быстро покинуть машину в случае необходимости, особенно в боевых условиях", - говорится в отчете.

 
По словам военных ученых, в настоящее время в зарубежном танкостроении наметилась четкая тенденция на повышение защищенности боевых машин.
 
Конструкторы безжалостно вычеркивают из списка любые второстепенные опции: тяжелое вооружение, авиатранспортабельность, положительная плавучесть - такие моменты чаще всего остаются без внимания. Главное - обеспечить надежную защиту боевой машины и личного состава в ней.
 
Потому, как считают ученые, необходимо в корне пересмотреть тактику и стратегию Вооруженных сил РК, в том числе требования к закупаемой технике и вооружениям. 
 

То, что было хорошо в век ядерного противостояния гигантских армий, абсолютно не подходит нам в век террористической, засадной и городской войны. Боевые действия сегодня - это не наступающая цепью пехота на широком поле в сопровождении бэтээров, а сражения с хитрым противником, минирующим дороги, использующим дроны и другие высокотехнологические достижения современности. Почему же тогда из года в год мы по старинке покупаем морально устаревшие образцы военной техники и вооружений, когда при нашей огромной территории и малой численности населения необходимо сделать ставку на последние мировые разработки военной инженерной мысли", - говорится в статье.

 

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