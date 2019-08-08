Токаев уволил из системы Вооруженных сил РК бывшего министра обороны Жасузакова в связи с ЧП в Арыси

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил из системы Вооруженных сил Республики Казахстан бывшего министра обороны Республики Казахстан Сакена Жасузакова, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами, бывший министр обороны Республики Казахстан Жасузаков Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных сил Республики Казахстан.

Кроме того, объявлены строгие выговоры:

Бектанову Мурату Карибаевичу – первому заместителю министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан;

Майкееву Мурату Жалеловичу – бывшему первому заместителю министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан;

Жанжуменову Талгату Женисовичу – бывшему заместителю министра обороны Республики Казахстан.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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