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Ушел из жизни ребенок, получивший травмы при взрывах в Арыси

02.08.2019, 13:23 10261
Ушел из жизни ребенок, получивший травмы при взрывах в Арыси
Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Количество погибших при взрывах в Арыси увеличилось до четырех, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в управлении здравоохранения Нур-Султана, в детской больнице №2 скончался 8-летний Аян Шарипбаев, находившийся в тяжелой коме после ранений, полученных при взрывах в Арыси. Состояние мальчика оставалось крайне тяжелым. Спасти его не удалось. 
 
Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд. Восьмилетний мальчик стал четвертой жертвой ЧП.
 

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