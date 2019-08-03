Ушел из жизни ребенок, получивший травмы при взрывах в Арыси

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Количество погибших при взрывах в Арыси увеличилось до четырех, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении здравоохранения Нур-Султана, в детской больнице №2 скончался 8-летний Аян Шарипбаев, находившийся в тяжелой коме после ранений, полученных при взрывах в Арыси. Состояние мальчика оставалось крайне тяжелым . Спасти его не удалось.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд. Восьмилетний мальчик стал четвертой жертвой ЧП.

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