Состояние ребенка из Арыси остается крайне тяжелым

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Состояние пострадавшего в результате взрывов в Арыси 8-летнего ребенка остается крайне тяжелым, сообщил журналистам министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Трое пациентов перевезены и находятся в больницах Шымкента, один в Алматы и еще один в Нур-Султане. По двоим из них – угрозы жизни нет, плановые лечения получают. Конечно, восстановительный период будет в связи с тяжелыми травмами", - рассказал Биртанов.

По его словам, к сожалению, только состояние одного ребенка 8 лет вызывает очень серьезные опасения.

"С тех пор как мы перевезли его в Нур-Султан, мы многократно консультировались. В том числе приезжали специалисты из России. Наши ведущие нейрохирурги смотрят, к сожалению, нет положительного эффекта. Состояние ребенка остается крайне тяжелым", – сказал Биртанов.

Он отметил, что врачи делают все возможное для выздоровления ребенка.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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