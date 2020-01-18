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Рассылку в мессенджерах о выплате пособия жителям Восточного Казахстана опровергли в Минтруда

17.01.2020, 20:06 5077
Рассылку в мессенджерах о выплате пособия жителям Восточного Казахстана опровергли в Минтруда
Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Информация о единовременной выплате жителям Восточно-Казахстанской области (ВКО), распространяемая в мессенджерах, является фейком, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.
 

Информация о том, что выходцам из ВКО необходимо обратиться в ЦОН для получения единовременного пособия в связи с проведением ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в период с 1949 по 1989 годы, распространяемая через мессенджеры, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

 
На льготы в связи с проведением ядерных испытаний могут рассчитывать граждане, проживавшие на территории экологического бедствия в период с 1949 до 1990 года, а также ныне проживающие на данной территории. Для оформления льгот гражданам необходимо обратиться в районный отдел занятости населения, а не в филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
 
С более подробной информацией об условиях получения льгот можно ознакомиться здесь.
 
Напомним, в сентябре 2019 года Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло распространившуюся в мессенджерах информацию о выплате пособия на каждого ребенка в размере 11 тыс. тенге вне зависимости от дохода семьи.
 

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