Рассылку в мессенджерах о выплате пособия жителям Восточного Казахстана опровергли в Минтруда

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Информация о единовременной выплате жителям Восточно-Казахстанской области (ВКО), распространяемая в мессенджерах, является фейком, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Информация о том, что выходцам из ВКО необходимо обратиться в ЦОН для получения единовременного пособия в связи с проведением ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в период с 1949 по 1989 годы, распространяемая через мессенджеры, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На льготы в связи с проведением ядерных испытаний могут рассчитывать граждане, проживавшие на территории экологического бедствия в период с 1949 до 1990 года, а также ныне проживающие на данной территории. Для оформления льгот гражданам необходимо обратиться в районный отдел занятости населения, а не в филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С более подробной информацией об условиях получения льгот можно ознакомиться здесь

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло распространившуюся в мессенджерах информацию о выплате пособия на каждого ребенка в размере 11 тыс. тенге вне зависимости от дохода семьи.

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