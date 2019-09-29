В Минтруда назвали фейком рассылку о выплате пособия на каждого ребенка в размере 11 тыс. тенге

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Министерства труда и социальной защиты населения РК опровергло информацию о выплате пособия на каждого ребенка в размере 11 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

"Информация, распространяемая в различных мессенджерах, касательно введения с 1 октября текущего года выплат на каждого ребенка в размере 11 тыс. тенге вне зависимости от дохода семьи, не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что охрана прав и защита законных интересов семей с детьми является одним из основных направлений государственной политики Республики Казахстан.

На сегодняшний день выстроена национальная модель поддержки семей с детьми, представленная системой государственных пособий и выплат, направленных на стимулирование рождаемости и содействие воспитанию детей в семье: пособие на рождение ребенка (размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 95 950 тенге (38 МРП), на четвертого и более ребенка - 159 075 тенге (63 МРП); пособие по уходу за ребенком до одного года (размер пособия в текущем году составляет на первого ребенка 5,76 МРП - 14 544 тенге, на второго ребенка 6,81 МРП - 17 195 тенге, на третьего ребенка 7,85 МРП - 19 821 тенге, на четвертого и более ребенка 8,90 МРП - 22 473 тенге); пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия (его размер с 1 июля 2019 года составляет 41 578 тенге в среднем (1,4 ПМ); пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства (с 1 июля 2019 года размер составляет 41 578 тенге (1,4 ПМ).

Также в Казахстане выплачивается ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Кумыс алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, выплачиваемое независимо от дохода (размер составляет 16 160 тенге).

Кроме того, многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей, выплачивается пособие, назначенное до 1 января 2018 года. Размер пособия в 2019 году - 10 504 тенге.

Пособие на рождение ребенка и по уходу за ребенком до одного года работающим женщинам выплачивается из Государственного фонда социального страхования, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученном в послании народу Казахстана, Министерство труда и социальной защиты населения РК разрабатывает новые механизмы оказания адресной социальной помощи. Они будут основаны на принципах прозрачности, справедливости и мотивации к труду. Особое внимание будет уделено мерам социальной поддержки детей.





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