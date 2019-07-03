Генпрокуратура напомнила об ответственности за распространение ложной информации

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today- Генеральная прокуратура распространила сообщение, в котором призывает казахстанцев воздержаться от незаконных действий, в частности, распространения ложной информации, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве отмечают, что по фактам дезинформации о ситуации в Арыси ведутся досудебные производства. Для предупреждения подобных нарушений Генпрокуратура решила разъяснить, какой информацией стоит делиться, а какую следует сначала перепроверить.

Руководствуясь статьей 32 закона "О прокуратуре", Генеральная прокуратура разъясняет следующее. Государство гарантирует конституционное право каждого свободно получать и распространять информацию. Согласно закону "О доступе к информации", граждане вправе обращаться в государственные органы для получения необходимой информации. В свою очередь, государственный орган обязан предоставить запрашиваемые сведения, за исключением тех, которые имеют ограниченный доступ. Официальной информацией из государственных органов граждане могут делиться без каких-либо ограничений. Под запретом лишь заведомо ложная, экстремистская и другая противоправная информация, рассылка которой может нанести существенный вред государству, обществу и правам граждан", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что по каждому такому факту, создающему опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда законным интересам граждан, организаций, общества или государства, предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса.

"Эти же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влекут наказание вплоть до трех лет лишения свободы. За провокацию массовых беспорядков, призывы к насилию над гражданами уголовная ответственность наступает по статье 272 Уголовного кодекса. Генеральная прокуратура призывает граждан воздержаться от незаконных действий, в том числе рассылки недостоверной информации, которая может вызвать конфликты и нарушения общественного порядка", - резюмировали в пресс-службе ГП РК.

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