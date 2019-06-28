Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте за распространение слухов о предстоящем взрыве бомбы задержаны две женщины, передает Kazakhstan Today.

Департаментом полиции Шымкента задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы. В отношении их органами внутренних дел проводится досудебное расследование по части 1 статьи 274 УК РК. За последние сутки это третий факт возбуждения уголовного дела по данной статье", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.

Ведомство настоятельно порекомендовало казахстанцам воздержаться от распространений недостоверной информации и не подаваться панике и напомнило, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом.

Также Министерство внутренних дел официально заявляет о трех погибших в городе Арыси. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются. Если граждане обладают, какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция Шымкента расследует дело о распространении ложного сообщения о вероятности взрыва мощной бомбы в Арыси. Эту информацию в одном из эвакуационных пунктов Шымкента распространила жительница Арыси.

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