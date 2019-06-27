Жительница Арыси распространила слухи о взрыве мощной бомбы

Шымкент. 26 июня. Kazakhstan Today - Полиция расследует дело о распространении ложного сообщения о вероятности взрыва мощной бомбы в Арыси, передает Kazakhstan Today.

На одном из эвакуационных пунктов города Шымкента жительница города Арыси, услышав, что "в Арыси якобы взорвется мощная бомба и дойдет до Шымкента", распространила это сообщение находившимся там гражданам, тем самым вызвав среди них панику", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 274 (Распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства) УК РК.

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