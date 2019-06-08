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МВД ищет авторов рассылок о новой валюте и оттоке депозитов

07.06.2019, 18:18 77086
МВД ищет авторов рассылок о новой валюте и оттоке депозитов
Фото: Хабар 24
Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - МВД ищет авторов рассылок о новой валюте и оттоке депозитов, а также напоминает об ответственности за распространение ложной информации, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы МВД, в Казахстане участились случаи распространения в интернет-пространстве и социальных сетях не соответствующей действительности информации, в частности, о введении новой валюты и массовом оттоке депозитов из отдельных банков. 
 

По указанным фактам Министерством внутренних дел принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности", - отметили в пресс-службе. 

 
Также министерство предупреждает, что распространение ложной информации подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 274 Уголовного кодекса, и влечет уголовную ответственность в виде штрафа (в размере до 5 тыс. МРП), исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет. 
 
Напомним, в Национальном банке Казахстана назвали ложной распространяемую в соцсетях информацию об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги и недостаточности валюты в отделениях банков. 
 

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