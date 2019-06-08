Нацбанк опроверг информацию об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги и недостаточности валюты

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана назвали ложной распространяемую в соцсетях информацию об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги и недостаточности валюты в отделениях банков, передает Kazakhstan Today.

Все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе финрегулятора.

Также сообщается, что по всем фактам распространения ложной информации Нацбанк обратился в правоохранительные органы.





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