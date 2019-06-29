Нацбанк предупредил казахстанцев о распространяемой в соцсетях фейковой информации об обесценивании тенге

Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана предупредил о распространении в соцсетях фейковой информации об обесценивании тенге и введении новой валюты, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется информация о переходе Казахстана в августе 2019 года на новую валюту - алтын и об обесценивании тенге. Неизвестный голос в аудиосообщении в очередной раз призывает казахстанцев в срочном порядке конвертировать сбережения в доллары или оформлять новые займы на покупку автомашин, квартир и так далее. Национальный банк официально сообщает, что данная информация является недостоверной, провокационной, призывающей к экономической диверсии", - говорится в обращении финрегулятора к казахстанцам.

С целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации Нацбанк обратился в правоохранительные органы.

Мы обращаемся к казахстанцам с просьбой: в случае опознания голоса на аудиосообщениях, связаться с нами: по номеру +7 727 2704 591; в дайректе официальных страниц Национального банка в социальных сетях: Facebook, Instagram; NBK Online - инструмент для взаимодействия населения с НБРК", - резюмировали в главном банке страны.

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