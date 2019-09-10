МНЭ предупреждает о рассылке от имени ведомства фейковых опросов с вознаграждением

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Министерство национальной экономики предупреждает казахстанцев о рассылке от имени ведомства фейковых опросов с вознаграждением, передает Kazakhstan Today.

8 сентября в различных мессенджерах появилось "сообщение" от имени Министерства национальной экономики, в котором предлагалось пройти опрос и получить 350 000 тенге", - сообщили в пресс-службе МНЭ.

В пресс-службе предупредили, что подобные рассылки являются фальшивыми и никакого отношения к Министерству национальной экономики не имеют. Официальную информацию о деятельности ведомства можно получить на официальном ресурсе и аккаунтах МНЭ в соцсетях.

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