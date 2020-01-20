В Атырау нашли мать брошенного младенца

Атырау. 19 января. Kazakhstan Today - В Атырау задержали мать новорожденного, оставленного ею в трубах теплотрассы, передает Kazakhstan Today.
Выяснилось, что 21-летняя жительница Уральска специально приехала в Атырау, чтобы скрыть беременность.
Подозреваемую нашли с помощью записи с камер видеонаблюдения. На данный момент продолжается досудебное расследование по статье УК РК "Оставление в опасности", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
Судьбу ребёнка в дальнейшем будет решать Специализированный суд по делам несовершеннолетних, пишет портал "Ак Жайык".
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