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В Атырау нашли мать брошенного младенца

19.01.2020, 10:36 12475
Атырау. 19 января. Kazakhstan Today - В Атырау задержали мать новорожденного, оставленного ею в трубах теплотрассы, передает Kazakhstan Today.
 
Выяснилось, что 21-летняя жительница Уральска специально приехала в Атырау, чтобы скрыть беременность.
 

Подозреваемую нашли с помощью записи с камер видеонаблюдения. На данный момент продолжается досудебное расследование по статье УК РК "Оставление в опасности", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

 
Судьбу ребёнка в дальнейшем будет решать Специализированный суд по делам несовершеннолетних, пишет портал "Ак Жайык".
 

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