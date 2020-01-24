Жители Алматы возмущены продажей исторического здания

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Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Алматинцев возмутило объявление о продаже исторического здания кинотеатра "Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Объявление о продаже старинного здания с возможностью сноса возмутило многих алматинцев. Речь идет о кинотеатре "Казахстан", который был построен в 1955 году. 1770 квадратных метров оценили в 858 млн 500 тысяч тенге. Возможна рассрочка. Представитель продавца говорит, что здание можно приобрести в несколько траншев, сообщил Первый канал "Евразия".

Управление культуры, в свою очередь, сообщило, что бывший кинотеатр не входит в список памятников истории и культуры, и находится в частных руках. Это означает, что распоряжаться им собственник может по своему усмотрению. Для 1950-х годов кинотеатр был уникальным и первым в стране, с 2 зрительными залами по 380 мест. Однако с начала двухтысячных годов назначение здания неоднократно менялось - от книжных складов до ночных клубов. Сейчас там работают букмекерские конторы и стриптиз-клуб.

Да вы что!? Это же старинное здание. Я его 67 лет знаю. Лучше бы, как был кинотеатр раньше, так бы и осталось", "Лото, бинго. И так весь Алматы в них. Зачем они нужны? Пусть лучше будет памятник культуры", "Конечно, надо оставить. Я также был против, что вместо кинотеатра "Алатау" поставили избушку", - говорят жители Алматы.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул президент.

Он четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы" и увеличить количество парковых зон.

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