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В Алматы разыскали пропавших школьниц

23.01.2020, 10:54 6454
В Алматы разыскали пропавших школьниц
Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Полиция разыскала детей, пропавших без вести в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе поисковых мероприятий нашим оперативникам-розыскникам удалось найти пропавших детей на одной из съемных квартир в Алматы. Обе девочки живы и невредимы. Их уже передали родным. Установлено, что подростки выехали в Алматы на такси. Причина их ухода из родительского дома выясняется. Также выражаем благодарность всем, кто оказывал содействие и помогал в поисках пропавших детей" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

 
 

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