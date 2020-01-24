В Алматы разыскали пропавших школьниц

В ходе поисковых мероприятий нашим оперативникам-розыскникам удалось найти пропавших детей на одной из съемных квартир в Алматы. Обе девочки живы и невредимы. Их уже передали родным. Установлено, что подростки выехали в Алматы на такси. Причина их ухода из родительского дома выясняется. Также выражаем благодарность всем, кто оказывал содействие и помогал в поисках пропавших детей" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Как сообщалось ранее, в Алматинской области разыскивают двух девочек, не вернувшихся домой из школы.
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