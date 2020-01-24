Акимат столицы опроверг информацию о приостановлении работы всех организаций на четыре дня из-за метели

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана в четверг распространил опровержение информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, передает Kazakhstan Today.

"Рассылка, сообщающая о приостановления работ всех организаций в столице на четыре дня в связи с погодными условиями, является ложной", - подчеркнули в акимате.

В ведомстве напомнили, что доверять можно только официальным сообщениям. Вся информация доступна на сайте акимата города Нур-Султана и в официальных аккаунтах.

Напомним, в связи с резким ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев ДЧС столицы порекомендовал государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день . Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.

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