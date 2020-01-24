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Акимат столицы опроверг информацию о приостановлении работы всех организаций на четыре дня из-за метели

23.01.2020, 15:34 5725
Акимат столицы опроверг информацию о приостановлении работы всех организаций на четыре дня из-за метели
Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана в четверг распространил опровержение информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, передает Kazakhstan Today.
 
"Рассылка, сообщающая о приостановления работ всех организаций в столице на четыре дня в связи с погодными условиями, является ложной", - подчеркнули в акимате.
 
В ведомстве напомнили, что доверять можно только официальным сообщениям. Вся информация доступна на сайте акимата города Нур-Султана и в официальных аккаунтах.
 
Напомним, в связи с резким ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев ДЧС столицы порекомендовал государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день. Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.
 

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