Из-за сильной метели в Нур-Султане ДЧС рекомендовал работодателям сократить рабочий день

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - В связи с метелью и плохой видимостью жителям Нур-Султана рекомендуют быть бдительными, не выезжать за пределы города и по возможности пораньше вернуться домой, передает Kazakhstan Today.

Сегодня все трассы, кроме направления Нур-Султан - Коргалжын, закрыты. Также отменены занятия для учащихся школ первой смены и студентов колледжей 1-2 курсов ", - сообщает официальный сайт акимата.

В связи с резким ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства рекомендовано сократить рабочий день. Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.

Жителям и гостям столицы рекомендовано воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными: следить за информацией об изменении погодных условий и введенных ограничениях. Также рекомендовано на улице держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов, отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Строительным объектам следует принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

Информация о закрытии трасс службой 112 отправляется посредством сообщений, в приложении "Smart Astana", в социальных сетях. Также можно скачать бесплатное приложение "Дармен", в котором есть мгновенное оповещение об открытии и закрытии дорог", - напомнили в ДЧС.

Как отмечают в ДЧС, нынешняя зима выдалась обильной на осадки. Так, в ноябре прошлого года количество выпавших осадков составило 47 миллиметров при месячной норме 28 миллиметров. В декабре выпало 39 миллиметров при месячной норме 22 миллиметра. По состоянию на 23 января выпало 37 миллиметров осадков при месячной норме 16 миллиметров. Таким образом, количество осадков в эти месяцы в два раза превысили месячные нормы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства