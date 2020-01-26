В Алматы ищут распространителей ложной рассылки о бесплатной раздаче одежды

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Полиция Алматы разыскивает распространителей ложной информации о бесплатной раздаче одежды, передает Kazakhstan Today.

На этот клич откликнулось несколько алматинцев. Они сегодня собрались у торгового дома, где, согласно фейку, якобы раздавали одежду. Среди собравшихся проведена разъяснительная работа, нарушений общественного порядка не было", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

В настоящее время управлением полиции Ауэзовского района начато досудебное расследование. В ходе следствия автор ложной рассылки будет установлен и привлечён к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

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