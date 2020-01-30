Из Пекина и Урумчи организуют дополнительные рейсы для вывоза казахстанцев

В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае межведомственная комиссия при правительстве РК приняла решение о приостановлении с 3 февраля регулярных воздушных сообщений с КНР.
По информации Комитета гражданской авиации, регулярные рейсы между РК и КНР выполнялись авиакомпаниями "Эйр Астана", SCAT (Казахстан), China Southern Airlines и Air China (Китай) между казахстанскими городами Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу.
Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля текущего года на вышеуказанные рейсы, необходимо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме. Для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи", - отметили в КГА.
В ведомстве также напомнили, что ранее в рамках принимаемых мер по реагированию и противодействию завозу инфекции решением правительства Казахстана временно был приостановлен режим 72-часового безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана.
Вместе с тем гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику иными средствами транспорта до улучшения ситуации по коронавирусной инфекции.
Колл-центры авиакомпании "Эйр Астана": в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, моб. тел.: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании SCAT +7 7252 998880.
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