Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Из Пекина и Урумчи организуют дополнительные рейсы для вывоза казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета гражданской авиации, регулярные рейсы между РК и КНР выполнялись авиакомпаниями "Эйр Астана", SCAT (Казахстан), China Southern Airlines и Air China (Китай) между казахстанскими городами Нур-Султан, Алматы и китайскими городами Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу.

Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля текущего года на вышеуказанные рейсы, необходимо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме. Для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи", - отметили в КГА.

Вместе с тем гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику иными средствами транспорта до улучшения ситуации по коронавирусной инфекции.

Колл-центры авиакомпании "Эйр Астана": в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, моб. тел.: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании SCAT +7 7252 998880.

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