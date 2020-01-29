Правительство РК временно приостановило 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Посольство Казахстана в КНР и генеральное консульство в связи со вспышкой коронавируса усилили требования по оформлению виз в РК для граждан КНР в части истребования справок о состоянии здоровья, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, передает Kazakhstan Today.

Решением правительства временно был приостановлен режим 72-часового безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана. В настоящее время принято решение приостановить оформление электронных виз по прибытию в аэропорт для граждан КНР", - сообщил Нурышев.

Он также отметил, что МИД РК прорабатывает вопрос об организации спецборта для казахстанских студентов в КНР.

У студентов есть все необходимое. Университеты, в которых они учатся обеспечивают их всем необходимым. Это медицинские изделия, включая, в первую очередь, маски. Продукты питания также в достаточном количестве. Как вы знаете, по поручению премьер-министра у нас создана межведомственная комиссия. Вчера состоялось заседание, сейчас мы прорабатываем вопрос эвакуации студентов. По этому вопросу китайской стороне была направлена официальная нота. В данный момент прорабатываются конкретные вопросы касательно маршрута: будет ли вылетать самолет, куда приземлится, откуда необходимо будет забирать людей. Идут переговоры со студентами, и в зависимости от их количества будем прорабатывать вопрос отправки спецборта. Получение дипразрешения находится на стадии согласования с Китаем", - сказал Нурышев.

В настоящее время по данным МИД РК, на территории КНР находятся 1300 граждан Казахстана. Из них 635 туристов, которые находятся в провинции Хайнань. 204 - персонал посольства, генерального консульства и членов их семей, а также 445 граждан Казахстана, которые сейчас находятся на территории Китая.

Вчера в МИД КНР состоялся брифинг для иностранных дипломатов, в ходе брифинга китайская сторона рассказала о ситуации, которая происходит на их территории. Конечно, они сказали, что все под контролем, что все соответствующие меры приняты. Просили по возможности, чтобы граждане оставались по месту проживания, чтобы уменьшить передвижение, но в то же время они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос об эвакуации и выезде граждан этих стран ", - отметил Ш. Нурышев.

В свою очередь министр здравоохранения Е. Биртанов отметил, что со стороны Всемирной организации здравоохранения не поступало сообщений о глобальной угрозе и закрытии границ.

Всемирная организация здравоохранения на данный момент не рекомендует ограничивать международные путешествия. Насколько мне известно, ни одна страна не закрыла границу с Китаем. Мы понимаем, что трафик граждан через границу Китая во много раз больше, чем в других странах, но там такие меры не принимаются. Поэтому и комиссия правительственная не приняла решения по закрытию границы, но рекомендует государственным и негосударственным организациям ограничить командировки в Китай. Также рекомендуем гражданам воздержаться от поездок по личным и по другим делам. Это делается для того, чтобы снизить риски для наших граждан, которые посещают КНР", - сказал Биртанов.

Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рекомендовал казахстанцам носить маски в случаях контакта с возможно инфицированными людьми и в местах, где скоплено много народа.

В открытой среде этот вирус не выживает. Самое большое, он может жить всего одни сутки. Оптимальная температура для распространения вируса равна 36-37 градусов, то есть этот вирус выживает только в организмах людей и животных. Поэтому мало вероятности, что вирус будет распространяться через транспортировку пищевых продуктов или посылок. Товары, которые привозят к нам из Китая железнодорожным транспортом или автотранспортом, едут около 2-3 дней, то есть вирус не выживает. Еще одна рекомендация - при употреблении продуктов в пищу необходимо хорошо промыть или подвергнуть термической обработке. А сырые овощи и фрукты необходимо промыть проточной водой и ополоснуть горячей", - сказал Бекшин.

Как отмечает пресс-служба премьер-министра, сохраняется высокая опасность распространения инфекции за пределы КНР на фоне массового выезда туристов в период празднования китайского нового года.

Согласно эпидемиологическому расследованию, большинство заболевших работали или были обработчиками и частыми посетителями оптового рынка морепродуктов, животных, птиц и экзотических продуктов "Хуанань", расположенного в городе Ухане провинции Хубей.

На сегодняшний день по Казахстану в пунктах пропуска пограничных зон, в аэропортах и вокзалах проводятся меры по противодействию ввода и распространения коронавируса: усилен тепловизионный контроль за прибывающими международными авиарейсами, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц, организована профилактическая работа с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, летным составом, проводниками пассажирских поездов. В аэропортах раздается памятка для всех выезжающих в КНР.

Напомним, на сегодня в Китае зафиксировано 4515 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии в 30 провинциях, из них 106 - с летальным исходом. В 15 городах провинции Хубей введен карантин, жителям запрещено покидать город, приостановлен въезд и выезд авиарейсов, автобусов и поездов. Всего в мире зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса в 15 странах.

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