МИД Казахстана открыл горячие линии по вопросам коронавируса

В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Вместе с тем в связи с введением карантина в некоторых городах КНР для наших граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в китайском городе Ухане, где зафиксированы многочисленные заболевания пневмонией, возбудителем которой является коронавирусная инфекция, зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодня в городе остаются 98 студентов из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и в третьи страны. МИД Казахстана направил в КНР ноту по вывозу своих граждан из охваченных эпидемией коронавируса городов.
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