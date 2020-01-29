МИД Казахстана открыл горячие линии по вопросам коронавируса

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК открыты горячие линии по вопросам коронавируса в КНР, передает Kazakhstan Today.

В рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Вместе с тем в связи с введением карантина в некоторых городах КНР для наших граждан, находящихся на территории Китая, посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189", - уточнили в ведомстве.

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