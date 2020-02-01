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Арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы (ВИДЕО)

31.01.2020, 09:07 7588
Арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы (ВИДЕО)
Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - 30 января текущего года Специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султана в отношении председателя Бостандыкского районного суда санкционировано содержание под стражей, передает Kazakhstan Today.
 
"Судом поддержаны доводы Антикоррупционной службы о возможности указанного судьи воспрепятствовать проведению объективного досудебного расследования", - сообщили в Антикоррупционной службе.
 
 
Указанное преступление выявлено по результатам совместной работы с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда Республики Казахстан, отметили в ведомстве.

 

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