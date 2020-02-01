Арестован председатель Бостандыкского районного суда Алматы (ВИДЕО)

"Судом поддержаны доводы Антикоррупционной службы о возможности указанного судьи воспрепятствовать проведению объективного досудебного расследования", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Как сообщалось ранее, он подозревается в получении взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Республики Казахстан.
Указанное преступление выявлено по результатам совместной работы с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда Республики Казахстан, отметили в ведомстве.
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